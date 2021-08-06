「奈雪的茶」東莞多間分店存衞生問題　市監局督促整改

內地著名品牌「奈雪的茶」日前被揭發惡劣衞生等問題，廣東市監管部門其後約談並開展食品安全專項檢查。東莞市市場監管局周四（5日）公布，該市日前對於對「奈雪的茶」7間分店展開檢查，發現存在「食品處理區存在積水」、「食品和非食品未分類存放」等問題。

通報顯示，位於深圳市的奈雪餐飲管理有限公司東莞虎門分公司存在場所未保持潔淨，食品處理區存在積水，食品未分類、離牆離地存放，以及未有落實從業人員健康管理和食品安全自查問題。同樣的情況亦發生在東莞市塘廈、樟木頭、鳳崗等地的分公司，均需通報當地的市監局跟進督促整改。

除了廣東，上海市松江區市場監管執法人員周四（5日）亦到轄區內「奈雪的茶」分店進行突擊檢查。經查，暫未發現有食品衞生安全問題，包括開封原料標籤標記齊全、清洗消毒保潔設施配備到位等。但部分檢查中發現安全隱患問題，執法人員已約談有關店舖的負責人，責令限期整改。

廣東省市監局周二（3日）在微信公眾號公布官媒記者暗訪「奈雪的茶」在北京的兩間分店，存在食品加工衞生環境髒亂、食品原材料變質等一系列食安問題，引發社會關注。市監局表示對此高度重視，已迅速部署開展全省相關網紅飲品店專項風險隱患突擊檢查，並聯合深圳市市場監管局對位於深圳的「奈雪的茶」總部展開約談。