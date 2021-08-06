女醫生因網絡欺凌自殺亡　3男因侮辱罪判刑

四川省德陽市一名安姓女醫生2018年因遭受網絡欺凌，不堪社會輿論而服藥自殺身亡。綿竹市人民法院周五（6日）通報，常X一、常X二、孫XX利用信息網絡平合煽動網絡暴力，公然侮辱他人終致安女自殺身亡，行為均已構成侮辱罪，3人分別被判囚及緩刑。

法院指出，被告等人2018年與安女及其喬姓丈夫在德陽市一間泳池館爭執後，到喬男工作之處拍攝其姓名及職務等公示內容，又從安女所屬醫院的微信公眾號獲取事主的姓名及職務等資料，將這些個人訊息與游泳池的衝突片段作關聯，搭配上帶有明顯負面貶損、侮辱色彩的標題，傳給他人及媒體記者「爆料」，並在網絡上發布，引導網民對喬、安夫婦作出負面評價。

侮辱片段在網上大量散布期間，喬、安兩夫婦曾經嘗試通過他人與常X一聯繫協商，惟始終無法解決問題。最後，安女因不堪承受網民的詆毀及謾罵，選擇服藥自殺身亡，釀成悲劇。法院認為，被告所犯情節嚴重，根據各人的犯事性質、認罪悔罪情況、對社會的危害程度等因素，因此對常X一判囚1年6個月；常X二囚1年，緩刑2年；孫XX囚6個月，緩刑1年。