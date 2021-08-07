內地上月自然災害逾3000萬人受災 432人死亡或失蹤

國家應急管理部周五（6日）表示，內地今年7月受洪澇、颱風等多種自然災害影響，造成3420.5萬人次受災，432人因災死亡或失蹤。另農作物受災面積3370.1千公頃，直接經濟損失1,488.4億元（人民幣，下同，約1,786億港元）。不過，河南省近期發生的洪澇災害損失，目前亦在核查評估中。

當局表示，內地上月除了受洪澇、颱風的主要災害外，另受風雹、乾旱、地震、森林火災等不同程度的自然災害。經初步統計，各種自然災害共造成349.9萬人次緊急撤離安置；10.5萬間房屋倒塌，90.2萬間不同程度損壞。與近5年同期相比，因災死亡失蹤、緊急撤離安置、直接經濟損失均分別上升38%、30%和21%。

由於北方降雨量明顯偏多，河南等地遭受嚴重洪澇災害，在上月17日至22日，河南省共有20個國家氣象站日降雨量突破建站以來歷史極值。北方江河汛情嚴重，中小河流漲勢迅猛，黑龍江、北京、河南等25個省、區、市，共276條河流發生超警以上洪水，其中河南鄭州、新鄉等多個城市嚴重內澇，民眾生活嚴重受影響。

此外，上月有2個颱風登陸中國，其中「煙花」影響範圍廣、持續時間長，造成浙江、上海、江蘇、安徽等8地共408萬人受災，直接經濟損失69.8億元（約83.7億港元）。同時，共有24個省、區、市511個縣遭受風雹災害，除了農作物經濟損失，風雹災害造成191萬人次受災，15人因災死亡失蹤，直接經濟損失30.5億元（約36.6億港元）。