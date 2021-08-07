新型麻醉藥物猖獗　男子購「聽話水」迷姦前女友

內地近年出現各類新型精神麻醉藥物，多作不法之用，監管不足引起關注。福建省一名王姓男子與女友交往半年後被分手，他不滿前女友開銷過多，欲暗中落「聽話水」等藥物，迷姦對方以作報復。四川省綿陽市警方周四（5日）交代，當局上月破獲省內首宗走私販賣精神麻醉藥品案，循線索拘捕8名疑犯，阻截一個走私藥品代購鏈。

王男向警方交代，他今年6月經網上加入一個聊天群組，並經代購商入手受管制精神藥物，共花了約2,000元人民幣（約2,405港元）。王男又提到，群組內大部分是20多歲的年輕人、代購商會教買家如何使用藥物；他一直在尋找機會下手，但未作案就被警方拘捕。

警方表示，被捕疑犯包括商店老闆和企業高層，多數人聲稱藥物用於妻子，但當局認為此不可信。相反，不法分子會選擇女網民或者相識的年輕女性，在對方的飲料中下藥後性侵，期間拍攝照片短片，上載至不明網站獲利。

當局上月循線逮捕一名易姓男代購商。易男供稱，他早前發現內地網上在人諮詢購買「聽話水」，覺得有利可圖，遂在境外尋找貨源，並聯繫到德國、日本的上線賣家。警方指出，相關精神藥品會抑制中樞神經系統，過量吸食可導致昏迷，甚至窒息死亡。