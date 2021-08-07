女子花7萬人民幣做抽脂手術　效果不佳要求退款

江西省九江市一名龔女士日前經朋友介紹，到南昌市一間美容醫院做抽脂手術。龔女士的大腿在術後凹凸不平，連如廁時亦蹲不下來，因此到該院要求退回未做手術之費用。

內媒周四（5日）報道，龔女士表示，她原本只重約52公斤，但為了更好的身材，不惜以7.3萬元（人民幣，下同，約8.9萬港元）購買全身抽脂手術服務。她指，目前只做了大腿和臉部抽脂手術，術後就一直在家休養了2個月，而且多月以來仍未有理想中的效果，更令其大腿凹凸不平、長出不同腫塊，影響美觀之餘，更影響日常生活，使她十分煩惱。

美容院方的術後主管金先生表示，抽脂手術需要半年左右的恢復期，龔女士才術後2個月，有凹凸不平屬正常現象。但因為龔女士要求，院方將按照服務價格表，為已做的手術逐項計算退款金額，共退她1.8萬元（約2.2萬港元）。惟龔女士表示難以接受，在協商未果下，表示將會索要相關票據，行訴訟程序處理退費問題。

有網民認為，院方早已說明需要半年左右的恢復期，龔女士2個月就要求退款，並不恰當；有人就指龔女士做抽脂手術是多此一舉，「52公斤根本不重，隨便都能減下，根本沒必要抽脂」、「離譜，少吃點，晚上多散散步，運動一下，瘦下不就一兩個月的事」；有人則勸說大家不要冒險做這些手術，「抽脂很危險，輕則失敗重則丟命」。