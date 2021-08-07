警掃蕩黑幫軍火庫　繳獲24支槍逾千發子彈

台灣台北市政府警察局刑事警察大隊聯同士林地檢署、台中市刑警大隊，周四（5日）破獲位於台北及新北的黑幫軍火庫，共逮捕4名疑犯，並在其住處起出24支長短槍枝、1,200餘發子彈以及一批毒品等。全案依涉嫌違反組織犯罪防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例偵辦。

台北市刑警大隊接報指，該黑幫幹部鄭姓男子於大台北地區擁槍販毒火力強大，平日指使手下販賣氯胺酮、毒咖啡包等毒品，近日更涉足網絡欺詐及地下匯兌以牟取暴利。台北市刑警大隊連月追查，日前到新北市淡水區鄭男住處旁的廢棄貨櫃，繳獲包括MP9衝鋒槍、霰彈槍等12支長槍及12枝手槍，均具強大殺傷力及危害性。警方另查獲各式子彈、毒品、不法所得現金215萬餘元新台幣（約58萬港元）、18枚地下匯兌洗錢U盾（銀行USB安全工具）等相關證物。

警方指出，鄭男為規避警方查緝，平日指揮手下將毒品藏在大樓外路邊隨意停放的電單車置物箱內，再由手下取出毒品、乘電單車到指定地點與客人交易，收取販毒所得後轉交予鄭男。鄭男住處陽台每日均有手下輪流看守，每12小時接班以防警方搜證，並隨時候命販毒。警方懷疑該批軍火是境外走私引進，將進一步追查槍械來源。鄭男辯稱，軍火是已遭槍殺的某黑幫頭目遺下；但警方並不採信。