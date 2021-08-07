兒子花3000人民幣購遊戲卡片　母親竟要求商家退款

上海市一名11歲少年熱愛收集鹹蛋超人遊戲卡片，暑假才剛開始不久就已購達上千張，耗費達3,000多元人民幣（約3,600港元）利是錢。張姓母親發現後，立即攜子到商店要求退款，但協商不果，後由亭林法庭與亭林市場監管所聯合成立的「亭林鎮消費糾紛訴調對接工作室」解決糾紛。

內媒周五（6日）報道，少年所收藏的遊戲卡片是以盲盒方式銷售，消費者不能提前得知具體產品款式，反而吸引不少買家一搏運氣去抽取隱藏款式。當張母要求退款時，商家表示盲盒產品一但拆開就無法再次銷售，拒絕退款。商家更認為自己已盡義務，曾主動詢問過少年的金錢來源，得知是利是錢後就沒再過問。再者，涉案產品並非該商家獨家銷售，少年也不是全數在其店舖所購，因此要其全額退款亦不合理。

由於雙方無法達成一致意見，張母隨後就向消費糾紛訴調對接工作室求助。工作室的法官和市場監督管理所工作人員聯合為雙方調解，耐心解讀關於未成年人士消費的法律規定。考慮到涉案商品為無法二次銷售的盲盒，法官建議商家退還盈利部分，再由張母自行出售相關遊戲卡片。雙方最後達成一致意見，使糾紛得以解決。

惟不少網民認為張母的退款要求過分無理，「這母親也夠無賴的，兒子用自己壓歲錢（利是）買的，雙方你情我願，憑甚麼要商家退款呢？何況東西都全拆了，自己管教不好反而要人家承受損失？」、「擔心兒子亂花錢就不要給他自己保管壓歲錢呀，東西都買了還要人家退款，教養何在？」、「虎媽真多，毫不講道理，真難為商家了，幸好不用退全額」。