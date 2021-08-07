珠海婦養柴犬當街遭搶　隔日狗肉檔發現殘軀

內地至今未就禁止食用狗肉進行全國立法。廣東省珠海市的王女士周四（5日）向內媒爆料稱，養了4年的柴犬上月底當街遭人搶走。相隔一日，她雖然追蹤到愛犬所在位置，卻發現牠已被宰殺並在流動狗肉檔出售。王女士事後報警，截至周四案件仍無進展。內媒曾向相關部門了解，工作人員卻以不同理由推卸責任。

王女士稱，上月27日其父親在家樓下放狗時解開了狗繩讓其方便，之後狗隻跑開僅一、兩分鐘，王父便聽到牠慘叫。王父趨前查看時，發現兩名男子用麻包袋將狗捉走，並騎電單車揚長而去。王女士其後根據狗隻身上的定位裝置，追蹤到愛犬最後出現位置在接近珠海市邊界的中山市坦州鎮。上月28日，她從當地居民口中得知該鎮有販賣狗肉的流動攤檔，但趕到時卻驚見愛犬被煮熟，部分已被賣掉。

警員之後根據植入狗體內的晶片，核實屬王女士所飼養的柴犬。雖然王女士曾見到懷疑偷狗賊現身該攤檔，但由於無證據證明檔販有份參與偷狗，而檔販亦堅稱狗是買回來，且當時狗已死並煮熟，因此警方最後只好將檔販釋放。王女士對此感到無奈，因為雖然珠海自今年5月1日起已明令禁止售賣寵物狗隻製成的狗肉，但中山卻沒有這項規定。

內媒其後向中山市農業農村局了解，工作人員表示，他們只檢測狗的活體是否存在狂犬病等傳染病。記者之後致電中山市市場監督管理局坦洲分局，工作人員稱，他們只處理沒有經營許可證的餐廳，但王女士遇到的是流動攤販，需要聯絡城管部門。記者再聯絡中山市坦洲鎮綜合行政執法局，工作人員表示之前未接到過關於狗肉檔的投訴，如果接到投訴會派員處理，第一次會勸喻離開，「第二次會扣東西、開罰單」。