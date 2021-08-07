風雨吹襲10縣市停課　「盧碧」或轉回颱風

颱風盧碧雖已於周五（6日）減弱為熱帶低氣壓，但其環流為台灣中南部帶來大雨。連場暴雨導致雲林縣多處沿海低窪地區水浸，彰化有西瓜田驟成一片汪洋，高雄發生山泥傾瀉，台中則有大樹倒塌阻路。有氣象論壇指出，該熱帶低氣壓有機會轉回颱風，預計周六（7日）從苗栗以北掠過台灣北部。台氣象局早上對21個縣市發出豪大雨特報，全台至少10個縣市宣布停課。

雲林縣台西鄉周五凌晨開始下起暴雨，造成多處積水，大水湧入民居。該縣台西鄉五港村一名老婦，因水湧到床板底下，惟有坐在床上不敢移動，幸最後獲經過的村民救出。台中市大坑山區有登山路斜坡發生山泥傾斜，市府緊急封閉全線路段。同市南屯區向上路周五晚有大樹倒塌，佔據兩條行車線，警員到場後通知相關部門前往將樹移除，約一小時恢復行車。在彰化市安溪里安溪路近八卦山山腳一處鐵皮屋，64歲張姓屋主上廁所到一半，因山泥沖入鐵皮屋致下半身被埋，幸消防員及時趕到救出送院。

彰化全縣周五降起大雨，線西、鹿港交界的西瓜田變成澤國，已熟成的西瓜全被浸，番石榴同樣被浸爛。在台南北門、將軍、七股等鄉沿岸養殖魚塭，因大雨導致水質鹹度變淡。有養殖業者表示，水質鹹度已淡到臨界點，如果雨勢持續沒有海水抽換，文蛤、牡蠣（即蚵仔）、白蝦恐大量死亡。

由於持續大雨，台中市、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、苗栗縣、連江縣已宣布周六停課一天。《台灣颱風論壇》表示，熱帶低氣壓的中心目前進入台灣海峽，強度逼近颱風下限，由於核心小的緣故，台灣海峽勉強能提供重整的空間，預計該熱帶低氣壓暴風圈貼近台灣陸地前，強度會持平甚至略為增強，有機會回升為輕颱風。周六入夜後，澎湖、新竹、雲林的風雨或增強，並持續到下周日（8日）上午。