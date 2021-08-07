受賄逾5208萬人民幣　省退役軍人事務廳副廳長判囚14年半

山東省退役軍人事務廳前黨組成員、副廳長于松岩受賄一案，周五（6日）在泰安市中級人民法院通過遠程視頻系統開庭審理。法院以受賄罪判處于松岩有期徒刑14年6個月，並罰款400萬元（人民幣，下同，約480萬港元）；扣押在案的贓款贓物依法沒收，上繳國庫。

經法院審理查明，于松岩2002年至2020年期間，利用擔任山東省公安廳人事處副處長，德州市公安局局長、德州市副市長，山東省退役軍人事務廳黨組成員、副廳長等職務便利以及職權地位形成的便利條件，直接或通過其他國家工作人員職務上的行為，為16個單位或個人在工程承包、企業經營、職務調整等方面提供幫助，並先後多次索取或非法收受財物，共計折合逾5,208萬元（約6,249萬港元）。

法院認為，于松岩的行為已構成受賄罪，依法應予懲處。于松岩有索賄情節，依法應當從重處罰。鑑於他主動交代辦案機關尚未掌握的大部分犯罪事實，具有坦白情節，認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款財物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，遂對他作出上述判決。