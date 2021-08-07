內地昨增107宗確診　鄭州逾680車通宵上街消毒

內地周六（7日）公布前一日新增107宗新冠肺炎確診病例，是連續第二日過百。其中本地病例有75宗，以江蘇新增53宗佔最多，湖北、湖南各9宗，河南則有4宗。剛經歷嚴重雨災的河南鄭州面對疫情不敢怠慢，周五（6日）深夜出動680輛車、3,200多人進行全市消毒。國務院副總理孫春蘭親赴鄭州督師抗疫，要求黨政幹部加強疫情防控培訓，提高應急處置能力。

內地過去一日新增32宗境外輸入病例，分別為雲南11宗，上海9宗，天津5宗，廣東3宗，四川2宗，江蘇和浙江各1宗，山東新增1宗疑似病例；同日新增32宗無症狀感染個案，其中20宗本地病例出現在湖北、湖南和河南。至今內地累計93,605人確診，當中4,636人病亡。

河南這輪疫情最先爆發的鄭州，從周五晚上10時至周六清晨5時，當地各區環衞部門對全市1,700多條道路進行消毒，把高鐵站、火車站、醫院、大型商場等周邊道路列為重點。另從周六下午開始，鄭州將進行第3輪全民核酸檢測，任何人拒檢或漏檢，健康碼將自動轉為黃色。

早前剛在南京檢視防疫工作的孫春蘭，抵達鄭州後分別到過多家醫院視察。孫春蘭指出，要吸取院內感染的教訓，深入開展排查整頓，醫院院長、科室主任、醫務人員都要負起責任，對院內感染實行零容忍。鄭州市於上月30日在例行檢查中發現1宗無症狀感染者後，兩日內新增28名感染者，其中多人為保安清潔人員、醫務人員、住院患者等，暴露出醫院預防感染工作存在漏洞。