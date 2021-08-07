逾90政法系統廳局級或以上幹部　上半年遭查處

內媒周六（7日）梳理中央紀委國家監委網站通報發現，今年上半年已有逾90名政法系統（包括前任）廳局級或以上領導幹部被查處。上月以來，最高人民法院審判委員會委員、執行局局長孟祥，新疆生產建設兵團前副司令員、政法委書記楊福林等因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

從通報案件可見涉案者分布非常廣泛，所屬單位有黨委政法委、公安、檢察院、法院、司法行政機關領導幹部，以至公安刑偵、法院執行、監獄管理等業務部門負責人；其中公安系統佔近四成，黨委政法委機關佔兩成多。從職務身份來看，「一把手」佔近六成，反映關鍵少數因掌握司法執法重要權力，易成受查處對象；而退休幹部佔逾三成，如廣東省公安廳經偵局前政委龍水波2012年10月已退休，但至今年4月仍受到調查。

報道指出，政法系統因其特殊性質，一些相同性質的問題較突出，主要集中在違規選拔任用幹部、違規過問和插手干預案件、違規經商辦企業3個方面。通報顯示，涉及違規選人用人等問題的受處分幹部佔逾八成，違規插手處理案件的佔近七成，超過六成相關黨員幹部存在違規經商辦企業問題。

各級紀檢監察機關應要求深查司法執法腐敗，今年以來查處的政法系統廳局級以上領導幹部人數比往年同期顯著上升，主動投案亦成為不少違紀違法政法幹部的選擇，其中上半年已有青海省人民檢察院檢察長蒙永山、山東省委政法委副書記惠從冰等至少14名廳局級或以上政法系統領導幹部投案。中央紀委國家監委駐公安部紀檢監察組早前走訪調查多個單位，今年來已直接對23人立案，對至少5人採取強制措施。