台密集軍演試射無限高導彈　東沙島模擬反登陸作戰

南海局勢持續緊張，解放軍周五（6日）起在相關海域進行大規模軍演，航行警告範圍覆蓋10萬平方公里。台灣為加強戰備，自本月中至下月初將密集進行軍演和實彈射擊測試。其中，台灣的中科院本月中將在屏東九鵬基地試射新型特種導彈。海巡署下月則於東沙島試射紅隼火箭彈，模擬摧毀解放軍登陸船。

中科院近日發布射擊通報顯示，預定在本月12、13、16和17共4天，在九鵬測試場進行射擊測試，最大彈道高度標註為「無限高」，相信與新型特種導彈有關。射擊危險區域北至蘇澳外海、南到蘭嶼北側。中科院已分別知會海委會、農委會、原民會、交通部等政府部會，提醒相關船隻、飛機避免進入測試海空域。

外界持續關注中科院研發的遠程打擊火力，該院副院長冷金緒曾在今年3月立法院質詢時稱，現階段有一種可量產的陸基彈種，另有3項科研案，但射程等訊息需保密。台媒引述熟悉國防科技研發人士稱，上述所指包括陸射型雄2E地對地巡航導彈，射程600公里，已服役多年，但軍方至今未公開展示。還有在雄2E基礎上進行性能提升的增程型導彈，射程估計在1,000公里以上。

另根據台行政院海洋委員會海巡署早前射擊通報，海巡署東南沙分署艦隊指揮部將在下月5日和12日，於東沙島附近海域進行年度火炮射擊訓練，最大彈道高度1.2萬呎，屆時將實彈射擊紅隼火箭彈。據知，紅隼反裝甲火箭彈具400米以上有效射程、約500毫米穿甲能力；至於紅隼攻堅火箭彈有效射程則為150米以上，可貫穿30厘米厚磚牆或20厘米厚鋼筋混凝土，主要用於反登陸和城鎮作戰。