男子強姦岳母未遂　妻子曾5度提訴離婚不獲准

內地一宗離婚訴訟近日引起爭議，江蘇省寶應縣一名男子因強姦岳母不遂，被判處3年緩刑，但法院認為他與妻子感情未破裂，男方騷擾、毆打妻子及岳母的主張證據不足，一度駁回女方的離婚訴求。但寶應縣法院周五（6日）向內媒證實，女方其後多次提告，最後已成功與男方離婚。

裁判文書網公布的判決書顯示，32歲女子潘某與33歲男子徐某於2007年經雙方母親介紹相識，同年訂婚，兩年後舉行結婚儀式，後來生下兩名兒子。但徐男2014年因強姦岳母不遂，被判囚3年、緩刑3年，他翌年被醫院診斷患有急性短暫精神障礙。潘女因不堪徐男經常毆打她，而且性格不合，2015年底開始分居，徐男在緩刑期間未見悔改，多次騷擾妻子及岳母，為雙方家庭帶來極大傷害。

潘女2016年以夫妻感情確已破裂等原因，向法院提出離婚訴訟，但法院經審理後，裁定不准離婚。此後至2019年，潘女再提出4次訴訟，法院均裁定不准離婚，並認為雙方離婚的條件尚不成熟，希望潘女積極履行對丈夫的照顧義務和對小孩的撫養義務。寶應縣法院周五向內媒證實上述判決，指出案件當時沒有判離婚是因為涉及到撫養、財產等糾紛，矛盾太大；又指女方在去年7月20日最後一次提告，最終通過調解結案，雙方已經離異。