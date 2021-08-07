台今增6宗本土確診12人病亡　系統問題漏計疫歿數

台灣周六（7日）公布新增6宗新冠肺炎本土確診、4宗境外輸入病例，另新增12宗死亡個案。台灣至今有910萬人接種了至少一劑新冠疫苗，接種率38.8%。台灣的行政院長蘇貞昌周六表示，疫情令餐飲、零售、百貨等行業大受衝擊，政府將按照去年的三倍券計劃推出另一輪振興措施。

指揮中心表示，新增的本土病例分別為1名男性和5名女性，年齡介乎20多歲至80多歲，患者居住地區最多為新北市4宗，其次為台市、桃園各1宗。對於病亡數字突增，中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原因是系統自上月23日後進行程式修改，當局發現這幾天死亡個案都是零，判定單位覺得有異，再度搜尋後才發現這段時間有部分檔案沒轉進來，資料擷取不全，最終確認此前有11宗死亡未公布，加上當日新增1宗，校正後總計多12宗。

蘇貞昌表示，周邊地區變種病毒疫情升溫，台灣由5月時單日確診個案達到600、700宗，一度引起恐慌，不到兩個月時間，現時的疫情比起周邊地區已經相對穩定。在全球都面對疫苗不足的情況下，他呼籲民眾按序預約接種，並做好個人防疫，讓台灣渡過難關。

指揮中心周五（6日）宣布，將開放前線醫護人員混針接種新冠疫苗。長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如周六表示，英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗混打美國藥廠莫德納疫苗可提高中和抗體效力，有潛力對抗變種病毒。