內地市民斥檢測場所混亂擁擠　恐成防疫缺口

內地新冠疫情持續，多地政府皆推行全民檢測以找出隱藏患者。內媒周六（7日）引述受訪市民指，多地檢測場所聚集不少前來檢測的民眾，惟很多人都未按1米的安全社交距離排隊輪候，甚至有人近距離交談，恐有傳播病毒的風險。

江蘇省南京市曾在上月31日曾通報，有男童隨同家長在祿口艷陽廣場排隊等候檢測時，因家人與鄰居曾有近距離交談，導致染疫。家住揚州市的劉女士指，她上月28日排隊檢測時，現場非常混亂，「民眾完全沒有自覺間隔『1米線』的概念」。另河南省鄭州市的牛先生亦指，檢測現場混亂擁擠，沒有維持秩序的工作人員，甚至有人不戴口罩，令人擔憂。

北京佑安醫院感染科主任李侗曾醫生指出，如今疫情防控正處於「疲勞期」，原本大家十分注意的防疫細節，現在都不再像從前那般重視。他呼籲，疫情尚未結束，因此絕不能鬆懈，在公共場所、尤其是人群密集的場所，必須要嚴守安全社交距離的限制。

李侗曾又指，各場所出現人群聚集是因檢測人群數量大，因此需要更多的採集點和更快速的檢測方法。他認為，必須通過多方通力合作，才能有效解決人流聚集、檢測耗時長的問題。

他建議，官方可因地制宜，暫時關閉的寫字樓和體育館，以作額外採集點；又可派流動車輛進入社區，讓檢測機構前往學校等各單位裏採集核酸，以起分流作用。同時，他認為需要縮短採集個人訊息的時間，例如利用掃二維碼方式識別身份，減少提交掛號等不必要的程序。