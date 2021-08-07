深圳7部門聯合調查「深房理」　兩人被逮捕　3人刑拘

微博大V「深房理」早前遭網民舉報存在違法違規炒樓行為，深圳市政府7部門聯合展開調查。內地傳媒周六（7日）引述聯合工作組消息指，經初步查實，「深房理」涉嫌房產眾籌和代持、違規套取信貸資金進入房地產市場、虛假廣告宣傳、隱瞞收入偷逃稅款、偽造國家機關公文、非法集資等違法行為；另有部分地產中介涉嫌為「深房理」違法炒樓提供便利。目前，已有兩名疑犯被逮捕，3名疑犯遭刑事拘留。

案發於今年4月初，有網民公開舉報「深房理」違法違規炒樓，深圳市住建局、公安局、市監局、地方金融監管局、網信辦、人民銀行深圳市中心支行以及深圳銀保監局等7部門，隨即成立聯合調查處理工作組，對舉報問題展開調查。

經查，「深房理」在新浪微博上獲認證為「房產專家」，其帳號關注量達146萬人，會員逾3000人。「深房理」透過公開宣揚「上班無用論」等吸納會員，向會員承諾房產升值收益，重點炒作該市部分熱點樓盤；又教唆會員以「假結婚」的方式規避購房政策，以資金互助的名義向不特定對象募集資金等，且涉嫌偽造國家機關公文、提供虛假資料等來騙取信貸資金、虛假廣告宣傳等違法行為；問題貸款金額合共10.64億元（人民幣，約12.93億港元），其中涉及經營貸3.8億元（約4.62億港元）。

對於已查實的問題貸款，該市銀保監局已責成相關銀行提前收回；對於涉嫌違規的銀行及責任人員，已依法啟動行政處罰程序。地方金融監管局亦重點約談了14間融資擔保公司，對其中6間公司展開檢查，並對6間公司下發監管函，要求其暫停涉房等違規業務，按期整改。

另市監局對「深房理」發布虛假廣告、虛構買房案例，以不實宣傳吸引會員等，依法處以200萬元（約243萬港元）罰款的頂格處罰；稅務局則對「深房理」涉嫌偷逃稅款問題立案檢查。44名地產中介為違規炒房提供便利被納入「黑名單」。住建局亦查明案中119人參與房產代持或眾籌，上述人員被禁止3年內在深圳購買商品住房、租購公共住房及公積金貸款的資格。目前，案件正在進一步調查處理中。