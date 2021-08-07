市政府加強返京人士防控管理　確保本地零感染

內地新冠疫情持續擴散，多地加強防疫措施。北京市政府周六（7日）召開新聞發布會，宣布加強對疫情中高風險地區待返京人士的防控管理措施，盡最大努力確保北京本地零感染；另廣東東莞市同日宣布，即日起至本月16日，全市酒吧、網吧、麻雀館等娛樂場所暫時關閉，旅遊景區、電影院、圖書館等亦要嚴控活動人數等。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，對國內疫情中高風險地區所在縣及14日內有該區域旅居史的待返京人士，提出專門防控要求，各機場、火車站要嚴格查驗進京人士「北京健康寶」，勸阻非綠碼人士登機或登車，未安裝「北京健康寶」的人士需現場下載，並查驗綠碼狀態；目前尚在中高風險地區以及14日內到過中高風險地區的人，暫緩進入或返回北京。對於因急特原因確需提前返京的人士，堅持「一事一議」，當事人可向在京所在單位、居住社區提出申請。

此外，河南商丘市同日宣布，即日起全市巴士、出租車、網約車暫停營運，所有商場、超市、旅遊景區以及非生活必須的文體休閒娛樂場所暫時關閉；新鄉市則宣布全市展開全民核酸檢測。另江蘇省無錫市宣布，即日起全市零售藥店暫停銷售退燒、止咳、抗病毒、抗生素4類藥品，有發燒、乾咳、鼻塞、流涕等症狀的市民，應及時前往設置發熱門診的醫療機構就診，並主動告知個人疫情相關旅行、居住、接觸史，同時要全程佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具等。