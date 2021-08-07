明霸克露橋遭溪水沖毀　3部落恐淪孤島

受熱帶低氣壓盧碧影響，台灣高雄市持續暴雨，桃源區台20線「明霸克露橋」周六（7日）更遭湍急溪水沖毀，引發輿論關注。台媒報道，「明霸克露」在布農族語為「希望」之意，於2017年由台灣的交通部公路總局斥資10億元新台幣（約2.83億港元），大橋被毀後，更導致當地復興、拉芙蘭梅山3個部落淪為「孤島」。

從當地政府公布的短片可見，荖濃溪因連日暴雨導致溪水暴漲，灰黑色的溪水挾帶泥石，湧向橋墩，不到頃刻間，橋身便不敵強烈的水流衝擊，從畫面的左上角開始斷裂，畫面十分駭人。

明霸克露橋全長695米，在2017年4月29日才完工，色彩繽紛的橋身如同一條充滿希望的彩虹照映在荖濃溪上，因而命名為「明霸克露」。由於原本使用的溪底便道逢雨便中斷，公路總局遂決定以中期道路規格，修建該座高架橋，其設計可抵擋單一累積雨量800毫米。

當地里長柯文龍指出，目前荖濃溪的流量突然變得很少，擔心上方可能已形成堰塞湖，呼籲居民不要靠近溪流。另桃源區長謝英雄指，目前當地居民的糧食足夠支撐兩周，交通中斷的3個部落鄉親如有需要，可請求當局派直升機支援。