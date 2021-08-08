村幹部拒登記強行衝卡　僅遭批評教育惹爭議

內地新冠疫情持續擴散之際，網上社交平台上周六（７日）起流傳一段「村幹部不服從疫情管控衝卡」的短片，引起輿論關注。江蘇常州溧陽市官方同日證實事件，並指已對該名村幹部批評教育，惟不少網民批評處罰過輕，直指「如果是平民，早被刑拘了」。

事發於上周五（6日）下午1時許，從網傳短片可見，一輛私家車駛控疫情防控關卡時，一名防疫志願者把防疫登記表及行程碼拿到司機面前，司機卻置之不理，更要求將路障移走。志願者再三要求「簽字，掃碼」，但該司機反駁「我是村幹部，在這上班」。志願者提醒「村幹部要起帶頭作用」，卻被另一名男子推開，司機其後駕車衝過關卡。

內地傳媒調查發現，該名司機是溧陽市天目湖鎮三勝村黨總支書記陳某。陳某事後辯稱，他當天上午回村時已提交行程碼及健康碼，「一天進進出出很多次」。陳某又指，他與該名志願者曾因其他事發生矛盾，質疑自己「被針對」，但坦承自己處理手法不當，「其實登記也要不了幾分鐘」。

對此，溧陽市委宣傳部強調，當局已就具體情況展開調查，初步認為防疫人員對相關流程不太熟悉，村幹部一般上班時就會提交健康碼和行程碼，隨後才外出巡視。當局事後已對涉事雙方進行批評教育。