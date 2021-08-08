外賣員吐口水於餐點上　女顧客發現後報警

家住上海市的安女士近日叫了一份外賣，卻發現食物盒上有一處不明水漬，事後找來保安翻查閉路電視片段，驚見該水漬竟是外賣員的口水，立即報警求助。陳姓外賣員事後第4天被警方尋獲，並因涉嫌尋釁滋事遭行政拘留5天。

安女士表示，民警當天很快就趕到現場，但由於外賣平台對外賣車手的聯絡電話進行加密，警方也只能通過平台才能聯繫，因此未能即時作出執法行動。她又指，十分擔心自己會因接觸到唾液而染病，因此希望該外賣員通過新冠核酸測試，惟外賣平台表示車手是外判員工，平台無權管理，令她十分無奈。

在取得處罰決定書後，安女士再次聯絡涉事外賣平台溝通，但對方竟表示只能以50元人民幣（約60港元）代金券作賠償，使安女士無法接受。

內媒記者事後與該平台的上海負責人聯繫，對方指該車手當日曾與醫院保安發生衝突，因而遷怒於顧客，事後已永久禁止該車手接單。負責人又指，他們已聯繫安女士承認錯誤，亦已約定了見面時間，希望能與跟她當面道歉。網民紛紛留言表示惡心：「看完這個我以後不敢叫外賣了」、「又不是顧客的錯，為何要遷怒於她呢，真無辜」、「太可怕了，該不會因此感染了甚麼疾病吧？」