內地昨增96宗確診　5省市區現本土病例

國家衞健委周日（8日）通報稱，內地前一日新增96宗確診，其中15宗境外輸入和81宗本土確診，無新增死亡病例，目前累計93,701宗確診，其中4,636人死亡。河北石家莊市文化廣電和旅遊局上周六（7日）宣布，市內所有A級景區和劇院暫時關閉。

通報顯示，新增的本土病例分別為江蘇38宗，河南24宗，雲南7宗，湖北和湖南各6宗。另新增30名無症狀感染者，其中本土染疫者5人，分別來自湖北和河南。目前仍有1,507名患者需留院治療，其中44人為重症病例。

江蘇南京公布，將於周日至周一（9日）在江寧區部分街道展開第6輪全員檢測，檢測範圍比對上一次小。南京此輪疫情的確診個案於上月20日首先由祿口機場報告，至今共有229宗本土病例，其中197宗在江寧區。

另在上周六雲南新增7宗本土病例，全部在瑞麗市重點人群檢測發現，均被送往定點醫院隔離治療。目前有370名確診患者需留院治療，26名無症狀感染者需隔離醫學觀察。