女員工出差遭上司性侵　向阿里巴巴舉報遭冷待

近日有網傳消息稱，阿里巴巴一名女員工在颱風天被要求出差、被灌酒、被當地客戶猥褻、後被其直屬上司性侵。女員工事後曾多次向公司尋求協助未果。阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇周日（8日）表示對事件感震驚、氣憤、羞愧，強調會嚴查清楚。現時該名阿里上司已停職受查，另有4名阿里高層需停職。涉事客戶所屬的商家亦回應稱，相關員工已被停職調查，會全力配合警方工作，對任何違法犯罪行為零容忍。濟南槐蔭警方同日回應，正調查取證。

貼文顯示，涉事的女員工上月27日到濟南出差，當時杭州正逢颱風「煙花」，但因其直屬領導一再要求按時出差，不得不出發前往。該名女員工被其上司灌酒，在酒桌上先被當地男客戶猥褻，後被男方帶到其他無人房間猥褻。上司將她送回酒店後，多次進入其房間性侵女員工，其中最長一次待了20多分鐘。

女員工發現被性侵後，翌日報警求助，涉事上司被傳訊至警局。女員工稱，該名上司曾在電話中承認上述行為，但隨後向警方改口，聲稱一切都是女員工主動。該名女員工曾向公司投訴，要求開除該名上司，永不錄用；另因她本人身心健康受到很大影響，需要休一個長假。

詎料，她多次尋求公司協助無果後，在公司群組中曝光此事後，其消息被強制撤回，還被踢出群組。總部位於杭州的阿里巴巴回應稱，涉事上司已被停職，接受警方調查。阿里巴巴創始員工之一蔣芳，亦帶領獨立小組調查事件，並於上周六（7日）發內部公告，指相關主管和人事部的同理心不夠，且有重大判斷失誤，應認真檢討，嚴肅反思。調查組還公布，除涉嫌男上司被停職外，該名女員工的一級、二級主管，與一級、二級人事部高層共4人，也被停職配合內部調查。