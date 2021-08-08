補習老師違規開班被鎖頸　執法人員遭警告處分

安徽省馬鞍山市含山縣一名賈姓補習老師，上周五（6日）因違反防疫規定開班教學，被接報的執法人員踢門闖入，更被後者以手臂扣鎖頸部押出課室訓誡。安徽含山縣周日（8日）發通報，指賈某既非在職教師、也無教師資格證，縣相關部門對該機構及有關人員違法違規行為已立案調查。至於暴力執法問題，給予社區工作人員王某黨內警告處分，給予未按防疫要求戴口罩的社區工作人員李某誡勉談話處理。

事件曝光後有網民質疑暴力執法，亦有人質疑部分執法人員無戴口罩。賈某事後曾接受內媒訪問，承認因生計問題，鋌而走險違反防疫規定，偷偷為學生補習英語。通報指，經初步調查，補課機構為「含山青聰教育諮詢有限公司」，法人代表為王某，即賈某的妻子，公司經營範圍為教育訊息諮詢服務，不含牟利民辦教育培訓，無辦學許可證，開辦線下培訓班屬違法經營，且涉嫌招生虛假宣傳。

通報又指，為牟取利益，該機構在疫情防控期間於密閉空間集聚學生補課，無任何防護措施，且在上周四（5日）上午被社區責令關停、本人也承諾關閉後，出爾反爾，下午繼續開班，嚴重違反疫情防控相關禁令。

而在處理過程中，社區工作人員王某面對賈某抗拒檢查、拒不開門的行為，不冷靜、不理智，處理方式簡單、粗暴；社區工作人員李某未按防疫要求戴口罩。針對上述行為，給予王某黨內警告處分，給予李某誡勉談話處理。