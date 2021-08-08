揚州封控小區民眾強制隔離　家居消毒錯誤頻現

江蘇省近日本土疫情頻現，揚州市防疫部門周日（8日）發通知稱，在江都區、邗江區等多地加強居民小區管控，相關小區只留一個出入口，民眾強制家居隔離。疫情爆發後，不少民眾加強家居消毒，惟南京市疾控中心有專家表示，部分做法錯誤，例如在洗衣液中加消毒液，幾乎沒有消毒效果。

揚州防疫部門強調，各封控小區會安排工作人員作24小時巡邏，禁止民眾或車輛隨意出入；每戶居民將隔3至5日限一人憑出入證、蘇康碼和核酸檢測無感染證明，量體溫後外出採購生活必需品。當局強調，嚴查各官員的工作情況，對不主動報到、不服從調配的，將被嚴肅處理。針對民眾方面，對不聽勸阻、拒不執行上述防疫措施的，將被治安處罰，造成嚴重後果的，將依法追究刑事責任。

南京市政府周日召開新聞發布會，市疾控中心消毒與病媒生物防制科主任醫師張守剛表示，家庭空氣不需要消毒，加強通風、開啟窗戶即可，通風不暢可以使用電風扇。生活用品方面，可用含氯的消毒劑進行噴灑，30分鐘以後清潔乾淨。惟家庭常用的84消毒液和潔廁靈不能混合使用，會產生氯氣，引發中毒風險。

南京市政府將為因突發疫情導致基本生活陷入暫時性困境的人員及其家庭，發放臨時救助金、防疫和生活物資等。目前該市共有4.83萬名低收入民眾，另因疫情開展臨時救助687人次。