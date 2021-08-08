假刑警闖民宅洗劫女屋主　台警民宿拘捕疑犯

台灣台南市1名黃姓男子日前涉嫌冒充刑事人員，前往吳姓女子住處搜索，以手銬銬住女方並搜刮財物。警方獲報後，上周六（7日）在一處民宿逮捕黃男，訊問後依強盜罪移送台南地檢署。

台南市政府警察局第二分局周日（8日）宣布破獲這宗「假刑警真強盜」案，起獲黃男犯案時所穿的衣物及手銬等證物，但黃男搶得的2.5萬元新台幣（約7,000港元），有部分已用。

警方初步調查發現，31歲的黃男從友人得知，從事代工業的吳女平時會把現金放在身邊，上周五（6日）下午冒充刑事人員至吳女住處按門鈴，訛稱有線報指吳女涉嫌洗錢防制法而需搜屋，隨後持預先購買的手銬銬住吳女的手部，還命令吳女指着在屋內找到的現金拍照。黃男最後拿走現金及吳女的手機，以「要帶回警局比對」為由離開。吳女向友人求助後，決定到派出所報案。

警方指出，專案小組循線訪查發現，黃男犯案前在中西區西門路附近乘搭的士，研判黃男可能在附近的民宿旅館，偵查隊隊長王宥薦從閉路電視畫面看到黃男身影後，發現是他多年前曾逮捕過的對象，依相關線索展開追緝，終成功逮捕黃男到案。