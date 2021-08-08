巴拿馬貨輪滯留舟山海域　13華船員發燒

內地網絡近日流傳一段「巴拿馬貨輪船員哭泣求救」短片，有船員在片中透露，船上20名船員均為中國人，多人出現發燒症狀，因目的地港口拒絕接收，導致該貨輪被迫滯留浙江舟山市海域。舟山市疫情防控辦周日（8日）通報，指已留意到船員求助事件，並已啟動緊急救助程序。

官方通報指，該貨輪名為「GRAND PROGRESS」，屬巴拿馬籍，船東公司是TWELVE PLUS CO., LIMITED（辦公地點天津），船舶管理公司為華灃船舶管理有限公司（辦公地點福州），船員公司則是天津跨洋國際船舶管理有限公司。船上共20名船員，其中13人出現發燒症狀；該貨輪最近28天內曾先後在印尼及菲律賓的港口停靠，上月30日從菲律賓出發，入境目的港為江蘇南通如臯市，但因港口拒收，導致該貨輪滯留。

船員則手持身份證在片中透露，貨輪上月30日在菲律賓裝完煤後，凌晨出發開往如臯市，同日晚上發現其中一名船員發燒，已立即聯繫公司；至翌日，船上再有多名船員同時發燒，船長再聯繫代理公司，同時在船上進行消毒，並讓發燒船員隔離，仍無法阻擋疫情蔓延。至上周二（3日），多名船員出現咳嗽，咽喉痛，渾身無力等症狀，已無法繼續工作，希望官方盡快救援。