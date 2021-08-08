最高檢公布涉疫犯罪典型案例　強調從嚴追訴

內地新冠肺炎疫情持續，最高人民檢察院周日（8日）公布5宗檢察機關懲治妨害疫情防控秩序犯罪的典型案例。最高檢強調，當前防疫形勢嚴峻，仍有極少數人違反防控措施，當局將從嚴追訴有關犯罪行為。

內地傳媒報道，最高檢公布的典型案例主要涉及兩個罪名，分別是妨害傳染病防治罪，以及編造、故意傳播虛假信息罪，其中包括河北省邢台市內丘縣梁XX、任X軍、任X輝等人妨害傳染病防治案，湖北省咸寧市嘉魚縣尹XX妨害傳染病防治案，廣西來賓市韋XX妨害傳染病防治案，四川省南充市孫XX妨害傳染病防治案，以及遼寧省鞍山市趙XX編造、故意傳播虛假信息案。

最高檢指出，今年7月以來，全國多地出現新的境外輸入病例及群聚病例，已波及17個省市區，防疫形勢異常嚴峻，但依然有人無視法律及管控措施，妨害疫情防控秩序的犯罪時有發生，有的危害後果及情節十分嚴重。最高檢第一檢察廳廳長苗生明表示，對疫情防控秩序造成破壞，構成犯罪者，必將受到法律嚴懲，甚至應當在以往發布案例的基礎上，從嚴追訴，呼籲民眾服從國家疫情防控大局，攜手戰勝疫情。