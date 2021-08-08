華前衞生部長斥美英防疫決策失誤　「與病毒共存」絕不可行

內地新冠肺炎疫情持續，中國衞生經濟學會總顧問、前衞生部長高強在內地官媒撰文，批評美、英等國把政府防疫決策失誤，歸咎變種病毒，強調「與病毒共存」的想法絕不可行，防疫不僅不能放鬆，而且還要進一步「補短板、堵漏洞、強弱項」。

高強批評，全球疫情近乎失控主要是英、美等國為顯示統治力和影響力，不顧人民健康安危，盲目解除或放寬防疫措施，單純依靠疫苗接種的抗疫模式，追求所謂的「與病毒共存」，導致疫情再次氾濫。面對全球疫情反彈，英、美等國的專家學者沒從政府的防控政策上找原因，卻眾口一詞地將責任推到病毒變異上。惟他認為，病毒變異雖給疫情防控帶來很大困難，但決定疫情變化趨勢的永遠是人，將疫情反彈的責任推給病毒變異的觀點，實際上是掩蓋政府抗疫失策的責任。

高強認為，人與病毒是「有你無我、你死我活」的關係，從來沒有人類「與病毒長期共存」；人類最終戰勝病毒需要依靠能殺死病毒的藥物，但在此之前，則是通過嚴格的隔離控制措施，以最快的速度切斷病毒的傳播鏈，把病毒封鎖在最小的範圍內「自消自滅」。他強調，「與病毒共存」是絕不可行，只要疫情仍在國際上廣泛流行，中國嚴防境外病毒輸入的方針就不能變；與此同時，國內各地既要盡快控制疫情的傳播，也應當根據實際情況，適時轉換抗疫工作節奏，恢復正常的經濟社會生活。