拜登簽涉港備忘錄　華外交部嚴正交涉

美國總統拜登上周四（5日）簽署涉港備忘錄，批評中國單方面推行《港區國安法》，持續破壞香港權利及自由，決定延長部分在美港人的逗留期限至18個月，為他們提供「臨時避風港」。中國外交部及國務院港澳辦周日（8日）先後回應，其中外交部發言人華春瑩批評美方大肆攻擊抹黑《港區國安法》及中方治港政策，是粗暴干涉香港事務和中國內政的又一惡劣表現，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩強調，制訂和實施《港區國安法》完善了香港的法治，恢復了香港的安全和穩定，美方所謂為香港居民提供「臨時避風港」的說法純屬無稽之談，其真實目的就是要為反中亂港分子撐腰打氣。中方敦促美方切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，不得以任何方式支持縱容反中亂港勢力，否則必將「搬起石頭砸自己的腳」，嚴重損害美國自身在港利益。

港澳辦發言人則指，美國政府的這些舉動和言論，粗暴干涉中國內政和香港事務，明眼人都已看得清，美國所謂「與香港人站在一起」，顯然是與極少數對抗國家、禍害香港的反中亂港勢力「站在一起」，是希望修例風波期間的「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行的亂象重演，希望反中亂港分子繼續「為美國而戰」；強調一切外部干涉都不能動搖中央和香港全面深入實施《港區國安法》的堅定意志和決心，不能阻擋香港發展和中國前進的鏗鏘步伐。