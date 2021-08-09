22歲抗疫女護士突中風　母親︰不想放棄卻無能為力

四川省廣安市鄰水縣22歲女護士秦璇，早前因突發腦溢血（出血性中風），被送到廣安市人民醫院搶救，至今仍在深切治療部留醫。其母親熊秋容近日接受當地傳媒採訪時表示，自己至今仍無法接受女兒會突然中風，又指目前仍拖欠醫院逾30萬元（人民幣，下同，約36.5萬港元）醫療費用，坦言寧願躺在病床上的是自己，為了女兒，她不想放棄，卻又無能為力。

事發於今年5月20日晚上8時許，熊秋容在當地一間火鍋店上班期間，突然接到女兒來電稱「頭痛，腳已經麻了」，她連忙趕回家中，並把女兒送到醫院。經診斷，秦璇因腦血管畸形引發蛛網膜下腔出血。同月21日，醫生為秦璇進行第一次腦幹血管介入手術，其後又進行腦積水、雙肺積水等併症手術治療。惟手術至今超過兩個多月，秦璇仍在深切治療部留醫，雖然眼睛已能睜開，惟雙眼無神，任由母親如何呼喚，仍沒有反應。

「原本幸福平靜幸福的家，就這樣塌了。」熊秋容透露，丈夫秦玉兵原本在湖南打工，大女兒秦思源則在小學教書，得知秦璇的病況後，都趕回來守候在她的身邊。

熊秋容又指，秦璇是一個乖巧、孝順的女孩，平時從不亂花錢，網購100元（121港元）買3件T恤，卻總是問母親喜歡甚麽衣服，要給母親買。秦璇與姊姊的關係亦十分良好，姐妹兩人總是有說不完的話。在畢業後，秦璇便在九龍鎮華康醫院上班，工作4年，每年都拿到醫院的優秀表彰，今年更獲抽調參與新冠疫苗的接種工作。

鄰水縣衞健局機關工會主席李倩表示，在秦璇生病後，縣衞健局及廣安市醫療衞生系統都非常關心，第一時間組織專家治療團隊；工會亦組織了內部捐款，籌集了9.8萬元（約11.9萬港元），希望協助秦一家度過難關。惟熊秋容坦言，家裏尚有年逾80的父親要贍養，家中並無積蓄，秦璇至今的醫療費用已達46萬元（約55.9萬港元），且後續治療仍有更大的費用支出，一家人實無力支撐。