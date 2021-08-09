市監局巡查成都近300間奶茶店　揭部分商戶衞生惡劣

內地著名品牌「奈雪的茶」日前被揭發惡劣衞生等問題，全國各地的市監部門紛紛對奶茶飲品店展開巡查。其中，四川成都市市監局近日巡查全市近300間飲品店後，公布檢查結果指，大部分飲品店的食品安全和衞生狀況良好，但仍有個別商家存在員工操作期間無戴口罩且戴飾品、食材儲存不規範等問題。對此，執法人員已責令商戶現場或限期整改，並對兩間問題嚴重的商戶進行立案查處。

市監局相關負責人指出，此次整治中，當局以人流量較大的商業街、奶茶消費量較大地區為重點區域，對轄區內各大奶茶飲品店的經營資質、食品原材料進貨來源、防蟲防塵設施、製作環境衞生、設備容器清洗消毒及人員管理、操作規範等情況進行專項檢查；執法人員更特別針對有否違規使用食品添加劑、食材是否在使用期限內、外包裝標籤是否符合規定、儲存條件是否符合要求等進行重點檢查。

由於北京市「奈雪的茶」分店被揭發多項衞生問題，執法人員亦特別對轄區內3間「奈雪的茶」分店進行全覆蓋食品安全檢查；針對檢查過程中發現的問題，工作人員已提出整改要求並限期整改。

惟檢查過程中，執法人員發現「蜜雪冰城奶茶店」食品加工操作間的垃圾桶未加蓋，製冰機清洗頻率低、周期過長；其庫房中，原材料儲存不規範，甚至出現檸檬有潰爛現象，也未設置專門區域放置清掃工具。另在「丸摩堂奶茶店」中，執法人員也發現庫房原材料儲存不規範現象，部分食材存放未離地10厘米。執法人員均已責令整改。

執法人員展開突擊檢查時，更發現「書亦燒仙草」店內的設施配備不足，現場檢查還發現蒼蠅，同時存在餐具清洗消毒不徹底、消毒液與食用糖漿混放、冰箱內水果腐敗、食材過期等問題，執法人員已對該店立案調查。另網紅奶茶店「高冰冰」亦被發現未辦理《食品經營許可證》或《備案證》、冰箱內物品擺放混亂等現象，也遭立案查處。