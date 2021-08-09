百萬元人民幣玉石劫案告破　3疑犯欲銷贓落網

廣東揭陽市兩名年輕男子上周六（7日）下午在一間珠寶店選購玉石時，趁店員不備，搶走店內13件共價值100萬元人民幣（約121萬港元）的玉石，隨後駕駛電動車逃逸。警方接報後，翌日（8日）凌晨在肇慶市拘捕3名疑犯，並現場追回被搶的玉石。

被劫的珠寶店老闆憶述，事發於上周六下午1時許，兩名男子當時戴着口罩進入店內，其中一人挑選了較好的玉石仔細端詳，期間拿着裝有玉石的托盤走到店門口，假裝在陽光下「照光（看成色）」，並趁店員不備，由另一人駕電動車接應，把玉石搶走後迅速逃離。

珠寶店老闆續指，警方已帶疑犯到該店還原案情，至於被搶走的玉石則等待鑑定；除了到店搶劫玉石的兩名男子外，還有另一男子在幕後進行策劃及接應。珠寶店老闆又指，負責搶劫的兩名男子均年約20歲左右，與店員交流時使用普通話，事後翻查閉路電視畫面得知，兩人在案發前一天曾到該店踩點，詢問情況時更添加了店員的微信。

珠寶店老闆從警方了解得知，疑犯得手後，本打算將搶來的玉石珠寶帶到肇慶的珠寶市場出售套現，故他推測該3名男子亦是從事珠寶生意，不然不會如此懂市場行情。目前，案件仍在進一步調查中。