北遷象群去向成疑　官媒指已回家　交警︰仍在玉溪市

雲南亞洲象群北遷多月，其去向備受關注。內地官媒記者周日（8日）引述國家林草局北移大象工作指導組消息，指14頭大象已跨越元江，平安回歸棲息地，網上頓時歡聲一片；惟雲南省公安廳及後又發布消息，指昆磨高速公路甘莊至元江路段有象群活動，內媒認為上述信息顯示，象群仍在玉溪市元江一帶，尚未返回棲息地。

在官媒披露消息後，不少網民送上祝福，稱「終於回家了，旅行結束了」、「奧運健兒回家了，大象也回家了」。惟亦有網民指出「元江是屬於玉溪，還沒到西雙版納呢，還有好一段路程呢」，認為象群雖然已渡江，但仍在歸家的路上。

雲南省公安廳交通警察總隊高速公路交巡警支隊「雲南平安高速」同日晚上發文，截至周日晚上8時許，昆磨高速公路甘莊至元江路段有野生象群活動，為保護象群安全及行車安全，當局已實施交通管制。對此，內媒認為上述信息顯示，至少在周日晚上8時左右，備受關注的象群仍在玉溪市。

根據內媒此前報道，北遷象群上周六（7日）仍在玉溪市元江縣甘莊街道附近林地內活動，從地圖可見，元江甘莊街道至象群老家勐養子保護區直線距離長達200公里，車程更是近400公里。