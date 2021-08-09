女員工遭侵犯事件　阿里巴巴2高層引咎辭職1男員工永不錄用

阿里巴巴一名女員工近日控訴早前在出差時遭客戶猥褻及被其直屬上司性侵，內媒報道，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇就此事周一（9日）凌晨在公司內聯網，公布了「女員工被侵犯」的階段性內部調查結果和處理決定，表示同城零售事業群總裁李永和（別名「老鼎」）以及HRG（人事專家）徐昆（別名「丁冬」）引咎辭職；阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分；涉嫌男員工被辭退，永不錄用，他是否存在強姦或者猥褻等違法行為，警方正在調查取證。

張勇表示，事件對這位女員工造成了巨大的傷害，無論警方的調查結果如何，公司「會盡全力關心和照顧好她」；而被辭退的涉嫌男員工，被指與女同事在酒醉狀態下有過度親密行為，嚴重違反公司規定。張勇又指，李永和作為事業群總裁，在事件上的敏感性、重視和投入程度遠遠不夠，沒有主動作為，徐昆也沒有起到HRG的關鍵決策作用，為此應承擔領導責任。

至於童文紅，則被指其人力資源團隊在整件事的處理過程中，對人的關注、關懷不夠，「理性多了，感性少了，缺乏感同身受」；人力資源團隊也缺乏應急響應體系，以及存在嚴重的判斷失誤，在涉嫌違法的情況下，未能第一時間將當事人停職。

張勇表示，發生這樣的事情是全體阿里人的屈辱，又指：「我們必須重塑，我們必須改變。改變必須從每個人做起，但是首先必須從領導者做起，從我做起。請大家拭目以待。」

內部亦宣布了阿里將繼續在三個方面反思和行動，包括：1. 開展對於包括性騷擾在內的員工權益保護的培訓和調查，開通專門舉報通道。員工的舉報，將在確保隱私受到充分保護的前提下，由專人跟進。2. 對性騷擾零容忍，由外部專家和員工代表共同製定《反性騷擾行動準則》。3. 旗幟鮮明地反對醜陋的陪酒文化，不分性別，阿里巴巴無條件支持員工拒絕陪酒。

阿里巴巴一名女員工近日控訴，她在上月底颱風天被要求出差、被灌酒、被當地客戶猥褻、後被其直屬上司性侵。女員工事後曾多次向公司尋求協助未果。阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇周日（8日）表示對事件感震驚、氣憤、羞愧，強調會嚴查清楚。