內地昨增125宗確診　4省市區現本土患者

國家衞健委周一（9日）通報稱，內地前一日新增125宗確診，其中境外輸入31宗和本土確診94宗，無新增死亡病例，目前累計確診93,826宗，其中4,636人死亡。江蘇周日（8日）新增38宗本土確診，揚州市防疫部門巡查發現，部分場所防疫措施落實不到位，有小區封閉設施不足，民眾隔離淪為空談。

通報顯示，新增境外輸入病例分別為上海、廣東和雲南各8宗，北京3宗，內蒙古、浙江、四川和陝西各1宗；新增本土確診分別為河南41宗、江蘇38宗、湖南12宗、湖北3宗。另新增39名無症狀感染者，目前仍有1,603名患者需留院隔離治療，其中49人為重症病例。

揚州市防疫部門對封控社區、檢測點、商場等重要場所加大監督檢查力度，發現多個場所的防疫措施落實不到位。有小區、街市等場所的掃碼測溫工作人員未實時在崗、履職不力等；無執行民眾排隊隔1米距離，無落實戴口罩要求。市防疫部門存在突出問題和不足之處，各部門需加強督查整改，並對出現上述問題的涉事官員嚴查問責。

青島衞健委周日通報稱，1名趙姓男子早前在上海確診新冠肺炎後，經治愈出院，解除集中隔離後返回青島。趙男經兩次核酸檢測後均無感染，家居隔離期間發現再受感染，目前在定點醫院進行醫學隔離觀察。防疫部門追查到兩名同住的家人，均已實施集中隔離醫學觀察。