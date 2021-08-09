多條河流水位超出預警　官方籲提前疏散群眾

內地西部暴雨持續。國家水利部周一（9日）通報，持續的降雨天氣已造成長江上游、陝西漢江等多條河流的水位上升，部分河流或發生超出水位預警以上的洪水。當局要求，地方部門加強預測預報，提前疏散危險區域人員，保障群眾生命安全。

水利部指出，由周日（8日）早上8時起，西北東南部、西南東部及陝西南部、湖北西部、等地部分地區暴雨，其中四川達州、重慶市轄區等地局部遇上強暴雨。受其影響，長江上游嘉陵江、赤水河、烏江及三峽庫區部分河流，貴州沅江上游、福建晉江上游等河流水位明顯升，暴雨區內至少8條中、小河流發生超警以上洪水，超警幅度為0.03至0.75米。

其中在四川省達州市大竹縣，周日遭遇有紀錄以來最強的一次降雨，全縣31個鄉鎮及街道不同程度受災，縣內啟動防汛一級應急響應。縣委宣傳部一名工作人員向內媒透露，縣內有村落因洪水侵襲，大多電路被沖斷導致與外界失去聯繫。截至周日下午4時，當地緊急疏散2.54萬人群眾，安置1,080人，目前正在進行清淤等救援工作。

國家減災委員會辦公室、應急管理部日前會同自然資源部等部門對本月全國自然災害風險形勢進行會商研判，認為本月份北方地區降水持續偏多，黃河、海河及松遼等流域可能發生超警洪水，南方多條河流可能發生區域性暴雨洪水，另預計有2至3個颱風登陸或影響內地，各地需加強防範退水期疊加新的降水過程引發險情災情，如城市內澇風險等。