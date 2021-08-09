暴雨成災損失1337億人民幣　力爭1年恢復災前水平

河南上月底因暴雨成災，省內多個城市出現災情，造成多人死傷。省政府周一（9日）在災後重建新聞發布會公布，截至當日7時，洪澇災害共造成全省150個縣及市區逾1481.4萬人受災，經濟損失高達1,337.15億元人民幣（約1,604.5億港元）。當局又表示，會力爭在1年內將受災地區基本恢復到災前水平。

會上公布，經核查全省累計緊急疏散93.38萬人；農作物受災面積1,620.3萬畝，成災面積1,001萬畝，絕收面積513.7萬畝。另有26.3萬戶、829,202間房屋受不同程度損壞。

省發展改革委黨組成員、副主任李迎偉表示，災後重建要在以最嚴格、最堅決措施盡快撲滅新冠疫情的基礎上，提升及結合基礎設施救急救險與能力，同時盡快完成各類水利設施隱患排查。當局力爭災後1個月內基本完成受損的重要市政設施，3個月內完成交通、水利、氣象、通訊等基礎設施，而盡快恢復城鄉正常生產生活秩序。

李迎偉又提到，當局會盡快編制出台河南省災後重建總體規劃和交通、訊息等專項規劃，在重點領域謀劃實施重大工程項目，力爭1年內受災地區基本生產生活條件和經濟社會發展基本恢復到災前水平，力爭2至3年災區重點河流和水利設施蓄洪排澇能力全面改善，增強鄭州市等中心城市地下空間、軌道交通等重大設施應對風險能力。