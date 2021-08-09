阿里巴巴員工性侵風波　官媒警示：勿以為可操控一切

阿里巴巴一名女員工日前在網上控訴遭上司性侵，事件引起各界關注及持續發酵。內地官媒亦於周一（9日）發文，指事件已對阿里巴巴發出巨大警示，批評公司不要以為「大而不倒」，妄想自己成南韓財閥般操控一切，並強調「這裏是中國」。

官媒《人民日報》旗下微信號「踏浪青年」發表的文章引述眾多網民批評今次性侵風波的言論，當中提到，今次事件是「冰凍三尺非一日之寒」；作為內地商界巨頭的阿里巴巴，即時觸犯了社會公義，只需「一個人民就能打倒你」。文章又質疑阿里巴巴在爆發事件後的公關操作，強調在反壟斷成為既定國策之下，利用公關手段刪除有關文章，「注定聰明反被聰明誤」。

文章又認為，阿里巴巴近年頻頻出現問題，反映內部管理問題，當前應極需一次大變革，「去腐生肌，大破大立」，才能洗清高速發展積累的「沉痾」；更理應必須將犯罪者繩之以法，肅清相關責任人，給社會一個完整交代。

此外，內媒周一引述消息指，涉嫌性侵女員工的王姓上司，近期通過北京公司字節跳動某職位的第一輪內部面試。但由於招聘流程當中爆出性侵風波並引起社會關注，字節跳動表示，在核查後已經第一時間備註有關情況，並無限期終止該名候選人的招聘流程，如其違背法律、道德事件有明確結論，會將該候選人加入字節跳動黑名單，永不錄用。