滴滴前員工稱飯局疑遭灌酒侵犯　投訴後反遭開除

繼阿里巴巴爆出上司性侵員工的醜聞後，江蘇一名曾在內地網約車平台「滴滴出行」工作的單親母親周日（8日）亦在網上控訴，稱去年被主管安排的飯局上，疑被客戶灌醉迷姦。惟她事後報警、向公司反映卻未獲正面回應，最後更被以試用期不合格開除。滴滴至今未就事件作出回應。

爆料女員工在微博開設「投訴滴滴上級被開除的單親媽媽」的帳號，發文表示自己是33歲的單親媽媽，去年7月入職滴滴工作，未料在第10天上班後，就被主管要求出席與客戶的聚餐。她續指，飯局中起初「大家都很禮貌、君子」，但只有一個客戶一直對其灌酒。事後對方聲稱送她回酒店休息，卻把其送至另一個私人飯局，當時有10多名男性在場，不過女員工很快就失去意識。

直至女員工醒來後，發現自己臉上有多處傷痕，「我不敢想像這十幾個人在我昏迷時候做了些甚麼」。事後她向警方報案欲控訴遭強制猥褻，但警員沒有讓她看當晚的閉路電視畫面，最後亦沒有立案。綜合多間傳媒報道，針對警方沒有立案的情況，江蘇泰州興化市檢察院表示，現有證據無法證實有強制猥褻的行為，所以公安機關作出不予立案的決定並無不當。

之後，涉事的滴滴公司主管事後變本加厲，頻繁安排與該名女員工單獨出差，要她到房間陪吃飯、工作，她拒絕並投訴對方性騷擾，最終在試用期過後被開除。而她事後在找工作時，亦因無法解釋離開滴滴的原因，最後無法被錄取，她抨擊滴滴的行為「形同陰暗生物，把受害者污名化」。