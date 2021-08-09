網購氣槍捕獵野生動物　警破特大狩獵團夥

安徽池州市警方周一（9日）通報，當局近日在貴池區成功摧毀2個非法持槍獵捕野生動物團夥，共9人被捕。他們長期盤據在升金湖國家級自然保護區及周邊區域，自前年9月以來以非法狩獵為樂，使用網絡購買的氣槍，捕獵危害珍貴、瀕危野生動物。

今年2月，池州市公安局貴池分局森警大隊接匿名口頭報警，牛頭山鎮有村民持槍打獵。經查，發現以王某、桂某為主要成員的犯罪團夥，並於3月1日對該犯罪團夥收網，拘捕3名犯人，收繳作案2支氣槍及1支火藥槍，當場收繳12隻野生動物珠頸斑鳩、華南兔。

不過，警方在持續深挖其他成員，牽出以吳某、李某為首的同類犯罪團夥，涉嫌非法狩獵、危害珍貴、瀕危野生動物，並於同年4月5日，一舉拘捕吳某、李某等6人，收繳非法獵捕工具65把。

經審訊查實，兩個犯罪團夥分別自前年9月及11月起，為滿足口腹之欲，通過網絡非法購買的氣槍、夜間照明、網兜等裝置，潛入國家級自然保護區升金湖毗鄰的貴池區牛頭山鎮非法狩獵，有關動物包括小麂、雉雞、斑嘴鴨等國家保護的野生動物。警方表示，據有關法例，在禁獵區、禁獵期或者使用禁用的工具、方法進行狩獵，破壞野生動物資源，情節嚴重者最高可判3年有期徒刑。