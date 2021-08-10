全省現存石窟2134處　數量居中國之最

四川省在周一（9日）發布石窟（含摩崖造像）專項調查報告，顯示在包括新發現的115處石窟內，全省現存石窟2,134處，數量居中國之最。

該省文物考古研究院副院長姚軍指出，為了掌握省內石窟現狀，同時為今後保護措施打下基礎，當局在去年11月啟動上述調查工作，在8個月的時間調查20個市（州）的2,953處文物點。當中顯示，四川現存的石窟中，包含全國重點文物保護單位33處、省級文物保護單位111處等。

姚軍表示，由於四川石窟造像數量巨大、分布範圍廣、以中小型為主，始於北朝晚期，繁榮於唐宋，具有強烈的地域獨特性和時代特徵，極強的民間性是四川石窟的特點。而今次新發現的115處石窟遍迹綿陽、瀘州、廣元、樂山等11個市（州），其中遠至唐代的就有35處。

不過，調查結果顯示，四川石窟普遍存在風化、水蝕、失穩、霉菌等多種病害，其中結構失穩的833處、存在水害情況的1,384處、存在生物病害的1,574處。姚軍認為，這次調查的最大成果有助摸清省內石窟的「家底」，為構建科學有效的保護體系提供重要依據。