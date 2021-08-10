內地昨增143宗確診　揚州現1傳35疫情

內地周二（10日）公布前一日新增143宗新冠肺炎確診病例，其中108宗屬本地病例，分別為江蘇50宗，河南37宗，湖北15宗和湖南6宗。在江蘇省揚州市一處核酸檢測點，出現多人與1名確診者接觸並感染。截至周一（9日）凌晨零時，該聚集性疫情已造成1傳35人，感染者中甚至出現三代傳播。

過去一日新增35宗境外輸入病例，分別為雲南11宗，上海9宗，廣東8宗，福建和四川3宗，陝西1宗。同日新增38宗無症狀感染病例，20宗本地個案中，湖北佔18宗，湖南2宗；其餘18宗為境外輸入。內地至今累計93,969人確診，當中4,636人病亡。

揚州市紀委監委早前通報，上月29日，廣陵區灣頭鎮聯合村核酸檢測點因設置不規範、現場組織混亂，導致在該檢測點多人與１名王姓確診者密切接觸並受感染。截至周一凌晨零時，當日去過上述核酸檢測點後染疫的人當中，3人為檢測點工作人員，32人為居民。而這些患者中，有34人曾與王姓確診者有密切接觸，其餘1人則與王某的密接者有接觸，顯示該核酸檢測點已出現三代傳播。

據了解，任職廣陵區灣頭鎮財政結算中心的王某已因嚴重違法被立案調查並停職，另廣陵區灣頭鎮多名領導亦遭黨內警告、政務警告等處分。為迅速查清並阻斷病毒傳播鏈條，揚州市主城區周一已啟動第5輪大規模核酸檢測。