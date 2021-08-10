全國首例　商場設室內吸煙室賠140萬人民幣

內地近日就全國首宗室內公共場所控煙環境公益訴訟案作出一審判決，3間被告公司因在室內設吸煙室，被判賠償環境修復費用、服務功能損失費合共140萬元人民幣（約170萬港元），並需在國家級和河北省省級媒體上公開道歉。

涉案的兒童主題商場由永旺夢樂城（三河）商業管理有限公司經營，坐落於河北省三河市燕郊鎮。從2018年年初起，中國綠發會接獲多名家長投訴稱，商場內數十處母嬰室、兒童活動室、廁所等指示標識，與吸煙室指示標識放在一起，且多處母嬰室、兒童活動室與吸煙室相鄰，導致吸煙室外未成年人和孕婦的身心受到煙草煙霧的侵害。

中國綠發會與新鄉市環保志願者協會其後向河北省保定市中級人民法院，提出全國首宗室內公共場所控煙環境公益訴訟，控告上述公司及其兩間投資公司。法院於2019年5月立案，並於2020年11月開庭審理。庭審期間，法院認為室內公共場所相對封閉，往往通過排風換氣、空調等設備調節空氣，其室內的空氣要素屬於經人工改造後的自然因素，其空氣質量影響不特定的多數人，故公共場所室內空氣符合環境保護法的概念。

法院認為被告在涉案商場違規設置吸煙室，客觀上造成煙草煙霧對空氣質量及公眾健康的危害、健康風險的提升，應依法承擔侵權責任。而法院參考內蒙古自治區內化科技司法鑑定所採用虛擬治理成本計算方法，確定被告需賠償的上費用。