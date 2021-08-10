孟晚舟在加引渡案辯論補救措施　辯方促終止引渡

中國電訊設備巨企華為太子女孟晚舟引渡案，周一（9日）繼續在加拿大卑詩省最高法院開庭。庭上就「司法補救措施」進行審理，辯方律師重申此案的獨特性，指引渡孟晚舟到美國違反加拿大的法治，唯一恰當的補救方法是讓她留下。

代表孟晚舟的律師此前已從4個主要分支，對此案存在濫用司法程序的問題進行陳述，相關聽證陸續完成。第一分支是美方出於政治動機提出引渡要求，其二是美加政府和執法部門在拘捕行動中多番侵犯孟晚舟的權利，其三是美方提交的引渡文件存在重大遺漏並誤導法庭，最後是美方的引渡要求違反國際法。

辯方要求法庭綜合考慮各個分支，判定此案存在濫用司法程序的問題，並為此採取司法補救措施，亦即是裁定終止對孟晚舟的引渡程序。孟的代表律師派薩納（Tony Paisana）指出，案中的不當行為出現在不同國家和部門由上至下、橫向及縱向的範圍，其濫用司法程序的寬度和高度非常罕見。

當日孟晚舟亦有現身庭上。代表美國與加拿大政府的檢方律師將提出其主張，要求法官駁回辯方律師的主張。最後一輪聆訊預計持續數日，將於本月20日結束，法官其後將作出裁決。