加拿大男子在華走私冰毒　二審維持死刑判決

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品到中國一案，遼寧省高級人民法院周二（10日）依法進行二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持死刑原判，並依法報請最高人民法院核准。

案情指，謝倫伯格於2014年11月將冰毒從廣東運到大連後，在當地買輪胎、工具，試圖將220公斤冰毒藏在輪胎內走私到澳洲，該批毒品當時市值約103億港元。前年1月，遼寧省大連市中級人民法院認定，謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私冰毒，其行為已構成走私毒品罪。法院根據謝倫伯格犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度，判處死刑，並處沒收個人全部財產。謝倫伯格提出上訴。

遼寧省高級人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理上訴，最終認為一審認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂駁回謝倫伯格的上訴。二審審理期間，法院依法保障謝倫伯格的辯護、使用本國語言參與訴訟等各項權利，聽取辯護人的辯護意見，並為其聘請2名翻譯。加拿大駐華大使館官員、人大代表、政協委員、社會群眾等亦有旁聽。