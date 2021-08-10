AIT主席：台海不確定性高　美國將強化區域阻嚇力

美國在台協會（AIT）主席莫健日前受訪，談論台灣海峽政治安全形勢，又形容中國大陸目前是一人決策，為台海帶來空前不確定性。美國會多方強化區域阻嚇力，除展現軍事能力外，結合盟友夥伴也是重要一環。

莫健接受美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深副會長格林的專訪時稱，大陸近年制度上的改變是台海最危險因素之一，卻鮮有人談論。在許多方面，北京變得更自信也更武斷，沒人能質疑政策方向是否錯誤。莫健續指，維持台海阻嚇力未來仍會是美國重點工作，確保台海局勢若失控，美軍不用花費太多時間橫渡太平洋。

莫健強調，若北京持續當前道路，會是美國最大的長期威脅。至於華府是否摒棄台海「戰略模糊」政策，莫健認為，美國應有技巧地處理難題，在盡可能強化阻嚇力的同時，應避免讓北京認為未來情勢只會更艱難，必須早點行動。若美國摒棄戰略模糊政策，他擔心可能造成反效果。

此外，台灣的蔡英文總統周二（10日）接見AIT台北辦事處長孫曉雅，期盼台美雙方在既有的深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」的合作夥伴關係，共同攜手使台美關係更上層樓。