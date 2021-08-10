軍訓基地衞生惡劣　被褥藏蛆蟲雀屍

位於北京市昌平區的盛華軍訓基地，周二（10日）被學生踢爆衞生情況極度惡劣，包括在被褥、枕頭發現蛆蟲和雀屍，飯餸藏鐵釘和蒼蠅，食水發黃充滿鐵銹等。安排軍訓的大學校長曾承諾調查，惟至今近1個月仍無消息，引起學生不滿。

事主交代，其大學上月3日起組織一、二年級共7,000餘人，進行原定為期14天的軍訓。入住之初，便有同學陸續在被褥發現動物、昆蟲的活體和屍體，更有學生在被中發現上一屆學生的紙條，寫有「如果你看見這張紙，說明他們沒有洗被子！」此外，有34名學生被要求同住一屋，但全屋卻只有4個插頭。

同時，基地的飯餸亦驚現各類昆蟲。事主發現，食物原料隨意堆放在室外地面，距離流着污水的垃圾堆不足1米，原料上更爬滿螞蟻和蒼蠅。此外，飯堂提供的水果發霉發黑，更有學生吃出鐵釘，多人用餐後出現頭暈和發燒。

收到學生的投訴後，大學校長上月8日曾親自到軍訓基地慰問，期間表示將成立專門小組解決食品安全問題，並公開詢問學生是否有信心；學生事前則被知會必須回答「有信心」。

事主續指，7月中下旬北京暴雨，導致基地宿舍被淹，有位處低窪地帶學院甚至需砸牆排水，地勢較高的宿舍則被迫用被褥防水。最終，軍訓因暴雨自7月11日起暫停；學生於13日提前返校。