台今增3宗本土確診病例 5人打阿斯利康疫苗後死亡

台灣周二（10日）新增3宗本土確診病例，創疫情警戒新低；另有5宗境外輸入及1人死亡。當地疫苗持續短缺，中央流行疫情指揮中心指前一日新增5人接種英國阿斯利康疫苗後死亡，最年輕死亡個案為38歲。

中央流行疫情指揮中心表示，新增患者為1名男性和2名女性，年齡介乎20多歲至60多歲，上述個案均由新北市通報；其中2宗已知感染源、1宗源頭不明。台灣累計15,798宗確診，其中814人病歿。此外，當地前一日有3.02萬人完成接種，全台疫苗涵蓋率為37.11％。

面對開學將至，但目前新入職教師、代理代課教師、課後班老師、部分學童和年輕人等均未接種疫苗。疫情指揮官陳時中表示，當局僅要求學校接種率達一家程度，建議新入職教師到預約平台登記，名單上的都會安排接種。

台灣的美國莫德納疫苗短缺，今年6月中有300多萬人接種第一劑莫德納疫苗，至9月中將間隔12周，應接種第二劑疫苗；但還有許多民眾沒打第一劑。陳時中表示，未來會先預留莫德納疫苗予第二劑接種者，料新獲安排接種第一劑莫德納疫苗的民眾相對較少。