阿里巴巴員工性侵風波　餐廳未設閉路電視增查案難度

阿里巴巴女員工控訴遭客户灌酒和猥亵性侵一事持續發酵。內地傳媒周二（10日）從位於山東省的涉事餐廳「漁家燈火」濟南環宇店了解，部分員工已到派出所配合調查，有員工透露事發當日是在「包廂裏吃飯」，房內並沒有閉路電視，因而未能得知當時進餐期間發生的情況。濟南市公安局同日表示，已經成立工作專班負責偵辦該案。

一名餐廳員工向內媒證實，涉事的阿里巴巴女員工確實曾在該店就餐，當晚在包廂只有一名女士且處於醉酒狀態，房內約7、8個人至少共5、6瓶白酒。性侵事件曝光後，濟南市公安局槐蔭分局張莊派出所的民警曾到店內取證，惟近兩日再到店裏檢查現場的安全設施，目前公司亦相當重視，正積極配合警方調查。至於是否曾發生灌酒和猥褻的情況，派出所方面則回應事件仍在調查中，不方便透露。

濟南市公安局周二表示，針對阿里巴巴女員工稱被侵害一案，當局已成立專班調查，但呼籲公眾理解，辦案需經過嚴謹的過程，「不能有絲毫的差池」，坦言該案不少細節因發生在私密空間，加大了調查難度，但強調偵辦結果完成後，一定及時向社會公布。

中紀委國家監委同日發文指出，涉事女員工一度曾向公司高管反映其遭遇，卻被冷漠處理。事件背後涉及的潛規則同樣引人深思，反映了不良職場生態、惡劣酒桌文化等問題，暴露出一些潛規則滋長蔓延，「看着無影無蹤，實則頑固存在」，給違法犯罪提供土壤，強調如有人員違法犯罪，必受法律嚴懲。

據此前報道，有自稱是阿里巴巴女員工的網民發文，她在出差期間被惡意灌酒並遭到商戶猥褻，此後其上司又偷辦酒店房卡，多次進入房間對她進行侵犯。阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇下令必須調查清楚，並在周一（9日）公布，同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用。